Quell'asse Renzi-Salvini sul reddito di cittadinanza: "Referendum per abolirlo"

Quell'asse Renzi-Salvini sul reddito di cittadinanza: "Referendum per abolirlo"

Matteo Renzi annuncia una raccolta firme per cancellare la misura. E il leader leghista rincara la dose: "Bisogna rivederlo, invece di creare lavoro crea problemi".

Dopo la stoccata al Pd sul Ddl Zan, con la proposta di modificare il testo per raggiungere un accordo con il centrodestra per l’approvazione del disegno di legge, Matteo Renzi spiazza di nuovo Dem e pentastellati con la proposta di lanciare una raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza. La raccolta firme per il referendum nel 2022Il leader di Italia Viva, che ieri a Genova ha partecipato al 50esimo convegno dei giovani di Confindustria, non ha dubbi: “è una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati". “Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma per gli altri incentivare il lavoro e non l’assistenzialismo", è il commento di Matteo Renzi. Da sempre critico nei confronti della misura, il senatore toscano ribadisce che non è possibile che “in Italia continui a esserci uno strumento con cui si educano i giovani a vivere di sussidi e non di sudore”.Salvini: "Il reddito di cittadinanza? Va rivisto"Oggi a sostenere indirettamente la battaglia renziana è il leader della Lega, Matteo Salvini, che da Marina di Carrara, dove il leghista ha fatto capolino ad uno dei gazebo allestiti per raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia, si scaglia contro la misura. Una dichiarazione che fa il paio con quella di Renzi. Tanto che c’è chi parla di asse fra i due Matteo, anche in vista della prossima elezione del capo dello Stato. L'asse Renzi-SalviniSecondo un retroscena apparso sul Corriere, i contatti tra Renzi e Salvini sarebbero sempre più fitti. E se resta esclusa una vera e propria alleanza, i due sarebbero pronti a farsi da sponda su diverse questioni: dall’abolizione del reddito di cittadinanza per l’appunto, alla battaglia della Lega sulla giustizia. E non sarebbe un caso, sempre secondo lo stesso quotidiano, che proprio ai due Matteo avrebbe scelto di affidarsi il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, per migliorare il Ddl Zan. Anche Oltretevere, scrive il Corriere, i due sarebbero ormai considerati i veri “aghi della bilancia della politica italiana”.

Irina Derefko Rieccolo! ma, non aveva detto che aveva le valige pronte per gli USA? Che se ne andasse AF....LO in America del Nord. Il "fenomeno"di Rignano. Non ci si riesce a toglierselo dai coglioni! 0

referendum, reddito di cittadinanza, matteo salvini, matteo renzi, politica