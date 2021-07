https://it.sputniknews.com/20210710/quanto-paghera-la-uefa-ai-campioni-di-euro-2020-12090521.html

Quanto pagherà la UEFA ai campioni di Euro 2020?

Il Campionato Europeo 2020 è quasi finito, ma quanto guadagnerà ogni squadra dal torneo?

La UEFA ha rivelato che se una finalista vince tutte le partite del torneo, comprese le tre partite del gruppo, porterà a casa 34 milioni di euro, rispetto ai 27 milioni di euro del 2016. Andando oltre la fase a gironi, le 16 squadre degli ottavi ricevono 2 milioni di euro, mentre le otto che partecipano ai quarti di finale ricevono un pagamento aggiuntivo di 3,25 milioni di euro. La ricompensa per il raggiungimento delle semifinali vale un extra di 5 milioni di euro.L'Inghilterra ha riferito che donerà una grossa fetta del premio in denaro al National Health Service (NHS), in linea con l’attività caritatevole dei club di calcio britannici durante la pandemia. La squadra inglese ha reso nota la sua intenzione lo scorso maggio, quando ha pubblicato la seguente dichiarazione:Domenica 11 luglio si concluderà Euro 2020, disputatosi con un anno di ritardo per la pandemia di Covid, con la finalissima allo stadio Wembley di Londra tra i padroni di casa e l'Italia di Roberto Mancini, uscita vittoriosa ai rigori contro la Spagna nell'altra semifinale della competizione.

Irina Derefko A parte l'Inghilterra che dei soldi ci fa quello che vuole, se vincerà, il punto è concettuale. In Italia, ci sono 6 milioni di poveri assoluti e non so quanti altri milioni in grossa difficoltà ergo, questi campionati come tutte le altre attività non necessarie, sarebbero dovute per buonsenso, fermate. Ribadisco: quando vedo persone poco più che ventenni diventare milionari in Euro solo perchè sanno giocherellare con una palla e ci sono persone che pigliano 500 Euro di pensione, mi ribolle il sangue. 0

ciao ciao pagheremo noi che dovremmo inginocchiarci a negracci cattivi e agli inglesi che hanno colonizzato mezzo modno con bombe 0

