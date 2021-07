https://it.sputniknews.com/20210710/porte-del-canada-chiuse-per-un-po-a-stranieri-non-vaccinati-contro-il-covid---premier-trudeau-12079467.html

Porte del Canada chiuse "per un po'" a stranieri non vaccinati contro il Covid - premier Trudeau

Ottawa non consentirà ai cittadini stranieri non vaccinati di entrare in Canada nel breve periodo, ha dichiarato il premier canadese Justin Trudeau. 10.07.2021, Sputnik Italia

Il premier ha osservato che la sicurezza dei canadesi rimane la massima priorità, affermando che il governo non "metterà in pericolo" i progressi compiuti nella lotta contro la pandemia riaprendo le frontiere troppo rapidamente. I funzionari canadesi stanno prendendo in considerazione una serie di misure che Ottawa può attuare per facilitare i viaggi degli stranieri che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid, ha aggiunto Trudeau, dicendo di auspicare di poter rilasciare il corrispondente annuncio nelle prossime settimane. I funzionari canadesi avevano precedentemente vincolato l'allentamento delle restrizioni alle frontiere quando almeno il 75% dei cittadini avesse ricevuto la prima dose di vaccino e il 20% fosse completamente immunizzato. Ai viaggiatori internazionali, compresi gli americani, è stato vietato l'ingresso in Canada dal marzo 2020 e Ottawa ha recentemente esteso le restrizioni alle frontiere che limitano i cosiddetti viaggi non essenziali da e verso gli Stati Uniti fino al 21 luglio.

Focahontas Ma chi vuoi che ci vada in Canada, fa schifo quel posto, basta vedere quello che combinano col glifosato e non solo. Si possono pure recintare. 1

