https://it.sputniknews.com/20210710/piu-medici-per-il-sistema-sanitario-aumentano-a-17400-borse-di-studio-per-il-2021-12085544.html

Più medici per il sistema sanitario, aumentano a 17.400 borse di studio per il 2021

Più medici per il sistema sanitario, aumentano a 17.400 borse di studio per il 2021

Ci saranno più medici specializzati in Italia, grazie all'elevazione delle borse di studio per l'anno accademico in corso. 4.200 borse di studio in più... 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T12:37+0200

2021-07-10T12:37+0200

2021-07-10T12:37+0200

ministero della salute

medicina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/10528687_0:242:1512:1093_1920x0_80_0_0_3575543d66072d8837d77936a81de366.jpg

Le borse di studio per la specializzazione in Medicina aumentano a 17.400 nell’anno 2021. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri ha firmato il decreto che finanzia le borse di studio per l’anno accademico 2020/2021.Sono 4.200 borse in più rispetto alla quota inizialmente prevista e “sono il doppio di due anni fa e quasi il triplo degli anni precedenti. Un risultato straordinario”, ha commentato il ministro Speranza via Twitter.Il decreto è stato adottato di concerto con il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.L’aumento di 4.200 contratti serve per rispondere ai fabbisogni segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome, rispetto ai 13.200 inizialmente previsti per l’anno accademico 2020/2021, ed è stato possibile grazie a quanto previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si legge in un comunicato diffuso dal Ministero della Salute.Dal canto suo il ministro dell’Università e della Ricerca Messa, ha commentato:“Siamo riusciti a rispondere alle richieste di un fabbisogno formativo decisamente aumentato grazie a una rete universitaria forte, adeguata, pronta a rispondere alle sollecitazioni e alle richieste in continua evoluzione senza cedere sulla qualità dell’offerta, una rete sulla quale continueremo a lavorare e investire”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministero della salute, medicina