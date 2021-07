https://it.sputniknews.com/20210710/olimpiadi-di-tokyo-anche-le-gare-nella-prefettura-di-fukushima-saranno-senza-spettatori-12087442.html

Olimpiadi di Tokyo: Anche le gare nella prefettura di Fukushima saranno senza spettatori

Giovedì, il governo giapponese aveva dichiarato lo stato di emergenza a Tokyo dal 12 luglio al 22 agosto per via di un nuovo picco di casi di COVID-19.Di conseguenza, era stato deciso di condurre le competizioni olimpiche senza tifosi a Tokyo e nelle vicine prefetture di Kanagawa, Saitama e Chiba. Allo stesso tempo, le prefetture di Fukushima, Ibaraki, Miyagi e Shizuoka erano state autorizzate a riempire la metà dei posti disponibili negli stadi, purché non venisse superato il limite di 10mila spettatori per manifestazione.Le Olimpiadi estive di Tokyo, inizialmente previste per il 2020, sono state rinviate di un anno a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus. I Giochi ora si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto con dure restrizioni messe in atto per garantire la sicurezza.

