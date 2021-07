https://it.sputniknews.com/20210710/nuova-immagine-del-bombardiere-statunitense-b-21-tentativo-di-disinformazione-12089837.html

Nuova immagine del bombardiere statunitense B-21: tentativo di disinformazione?

Nuova immagine del bombardiere statunitense B-21: tentativo di disinformazione?

Il 5 luglio l'Aviazione militare statunitense ha condiviso un opuscolo informativo sul bombardiere stealth B-21 Raider, che nei prossimi anni dovrebbe essere...

In grossa parte è sempre lo stesso velivolo che si poteva vedere nelle prime due immagini condivise dai militari americani, ma questa volta l'aereo viene mostrato in volo sopra la base militare Edwards. Tuttavia i finestrini dell'aereo hanno una forma strana. In particolare i finestrini laterali stretti che sono curvi. Questo, afferma Joseph Trevithick di The Drive, non sembra avere funzionalità, dal momento che è difficile per i piloti vedere qualcosa attraverso questo tipo di finestrino.Come se non bastasse, questo progetto rappresenterebbe una complicazione aggiuntiva per un velivolo, già estremamente complesso, poiché richiederebbe punti di attacco aggiuntivi che dovrebbero essere perfettamente levigati per preservare le caratteristiche stealth del velivolo. Inoltre, enormi finestrini dalla forma insolita sono componenti non facili da produrre. Dal momento che sarebbe tecnologicamente più fattibile aggiungere semplicemente una vetratura laterale in linea con la parte anteriore, l'editorialista conclude che c'è un'alta probabilità che si tratti di una svista deliberata. Il volo del primo prototipo di questo bombardiere dovrebbe avvenire nel maggio 2022, quindi è molto probabile che solo allora ci sarà una risposta definitiva per quanto riguarda gli strani vetri della cabina del B-21 Raider, nonché tutto ciò che riguarda il suo design complessivo.

