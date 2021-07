https://it.sputniknews.com/20210710/lisis-torna-a-minacciare-roma-ci-prepariamo-da-tempo-la-prenderemo-12083747.html

L'Isis torna a minacciare Roma: "Ci prepariamo da tempo, la prenderemo"

L'Isis torna a minacciare Roma: "Ci prepariamo da tempo, la prenderemo"

Le nuove minacce sono contenute in un documento pubblicato sulla rivista jihadista al-Naba, in risposta alle dichiarazioni dei leader della coalizione internazionale anti-Isis. La minaccia all'Italia: "Stanno arrivando i giorni della battaglia"

Ad un paio di settimane dal vertice della coalizione internazionale anti-Isis* ospitato a Roma, arriva una nuova minaccia jihadista alla Capitale d’Italia e della cristianità.In un lungo documento pubblicato giovedì scorso sulla rivista online al-Naba, dove vengono pubblicati proclami e discorsi destinati ai dirigenti dei gruppi jihadisti che compongono la galassia dello Stato Islamico, gli islamisti annunciano di voler colpire ancora Roma e l’Europa “crociata”. “Sono state e sono ancora nella lista dei bersagli più importanti per i mujaheddin”, ricorda il gruppo terrorista. “Questa – continua il proclama - è la promessa che Dio Onnipotente ha fatto ai suoi fedeli servitori che sono sicuri della sua realizzazione. L'aspettano con grande pazienza e hanno fatto preparativi sin dall'inizio della loro guerra santa in Iraq". Minacce, queste, registrate dai nostri 007. Ma, secondo Repubblica, l’intelligence italiana non sarebbe eccessivamente preoccupata. Secondo gli esperti si tratterebbe più che altro di un messaggio propagandistico per rinvigorire le “truppe” impegnate sui vari fronti, dalle ultime sacche di combattenti rimasti in Iraq ai miliziani che seminano il terrore nei villaggi africani.Ed è per questo che la “presa di Roma” viene evocata come un mantra. Il documento dimostra come il gruppo jihadista abbia seguito con attenzione il vertice ospitato nella Capitale a fine giugno. Nel testo vengono citate le dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio, sul contrasto all’espansione islamista nel Nord Africa e nel Sahel, e i punti principali della strategia di contrasto all’organizzazione delineata nel vertice. “Possono agire con poco o nessun preavviso, colpendo siti turistici, hub del trasporto, mercati, centri commerciali, edifici del governo, hotel, discoteche, ristoranti, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, istituzioni educative, aeroporti ed altri luoghi pubblici”, metteva nero su bianco la rappresentanza diplomatica di Washington. Diverse forze politiche avevano chiesto all’ambasciata di riferire sulla fondatezza dell’allarme. * Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

