La Cina intenzionata a neutralizzare asteroide potenzialmente pericoloso con 23 razzi

Gli asteroidi potenzialmente pericolosi sono a rischio di collisione con il nostro pianeta. Gli astrofisici del Centro nazionale cinese per le scienze spaziali... 10.07.2021, Sputnik Italia

I ricercatori cinesi hanno calcolato che il lancio simultaneo di 23 razzi Long March 5, ciascuno del peso di 992 tonnellate, consentirebbe a Bennu di deviare circa 9.000 chilometri dal suo corso e quindi di mantenere l'umanità al sicuro. Le navi impiegherebbero circa tre anni per raggiungere l'asteroide. C'è solo una possibilità su 2.700 che colpisca la Terra, ma ha un raggio di oltre 260 metri e il suo impatto rilascerebbe un'energia equivalente a 1.200 megatoni, 80mila volte quella della bomba di Hiroshima. Questo risultato avrebbe conseguenze devastanti e metterebbe fine alla vita di milioni di persone. Il pericolo rappresentato dagli asteroidi per la vita sulla Terra è fonte di crescente preoccupazione per gli uomini di scienza.L'ufficio di progettazione Energomash, parte del consorzio dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha annunciato nel febbraio 2021 che sta lavorando a un razzo speciale per neutralizzare gli asteroidi. Sebbene finora non siano stati rilasciati ulteriori dettagli, il test del primo prototipo è previsto per il 2028.Oltreoceano la Nasa sta preparando un progetto simile, soprannominato Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response (HAMMER), che consiste nell'invio nello spazio di una nave da 8,8 tonnellate dotata di una carica nucleare in grado di modificare la traiettoria di un asteroide o di farlo esplodere se necessario.

