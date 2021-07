https://it.sputniknews.com/20210710/italia-la-nave-con-quasi-600-migranti-approda-ad-augusta-12084807.html

Italia: la nave con quasi 600 migranti approda ad Augusta

La nave Ocean Viking, appartenente alla ONG francese Sos Mediterranée, è arrivata nel porto di Augusta venerdì con 572 migranti a bordo recuperati in diverse... 10.07.2021, Sputnik Italia

La Ocean Viking aspettava da una settimana di essere assegnata a un porto per far sbarcare i 572 migranti, tra questi 183 minori e due disabili. Il personale della ONG aveva avvertito della serietà della situazione a bordo, lanciando l’allarme per condizioni meteorologiche pericolose e mancanza di cibo e acqua. Alla fine il Governo italiano ha definito quale porto sicuro quello di Augusta. La decisione è stata accolta con soddisfazione dal personale di bordo e ieri la nave Ocean Viking è approdata nel Siracusano. Sono state già avviate le procedure di identificazione e i controlli Covid. Per ora sono stati fatti sbarcare solo 118 migranti tra cui 103 minori non accompagnati.

