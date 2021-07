https://it.sputniknews.com/20210710/incidenti-in-montagna-in-alto-adige-3-in-poche-ore-12091049.html

Incidenti in montagna, in Alto Adige 3 in poche ore

Tre interventi di emergenza per l'elisoccorso di Bolzano, tre gravi incidenti di montagna in poche ore che hanno coinvolto due donne e un uomo. 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T17:49+0200

La montagna non è più quella di una volta e gli incidenti che si susseguono a raffica dovrebbero aiutare a comprenderlo.Recuperato dal soccorso alpino con l’elisoccorso in condizioni di maltempo, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano con politraumi alla colonna vertebrale.A Punta Lamoi (Laces), una escursionista è scivolata per alcune decine di metri da un sentiero ed è stata trasportata all’ospedale di Merano, anche in questo caso dall’elisoccorso. Nella caduta la donna ha riportato ferite multiple e un trauma cranico, le condizioni sono giudicate mediamente gravi.Ed ancora a Pieve di Cadore, sul Sasso della Croce l’elisoccorso ha dovuto recuperare una donna scivolata in un crepaccio per una decina di metri. Trasportata all’ospedale di Bolzano ha riportato gravi traumi da caduta.Nel solo mese di gennaio 2021 gli incidenti mortali sono stati 29 e con meno numero di interventi.

