Il Libano è rimasto senza energia elettrica, il governo non ha i soldi per pagare

Il Libano è rimasto senza energia elettrica, il governo non ha i soldi per pagare

Il Libano non è più sull'orlo della catastrofe, ma nel suo pieno. Non c'è più energia elettrica e questo sta causando anche il razionamento dell'acqua. 10.07.2021

Si aggrava ulteriormente la situazione in Libano, dove le maggiori centrali elettriche hanno disattivato il servizio di erogazione dell’energia elettrica per mancanza di carburante da bruciare.In precedenza i libanesi ricevevano energia elettrica per appena due ore al giorno, da venerdì 9 neanche più quelle, riporta la Bbc.Da quanto riferito, il paese è rimasto a corto di valuta estera necessaria per pagare i fornitori di energia stranieri.Le due centrali elettriche del Libano, Deir Ammar e Zahrani, che forniscono il 40% dell’elettricità al paese, sono chiuse da venerdì. A riferirlo il proprietario della Electricite Du Liban (EDL).Nel porto di Beirut sono ferme le petroliere cariche di petrolio in attesa che il carburante venga pagato in dollari prima di autorizzare lo scarico a terra.La mancanza di energia elettrica sta causando anche un razionamento dell’acqua, dal momento che le stazioni di pompaggio sono alimentate a gasolio e mancano le forniture necessarie al funzionamento, riporta ancora la Bbc.Come se non bastasse, le farmacie hanno scioperato nei giorni scorsi per la mancanza di medicine. Anche in questo caso gli importatori stranieri non ricevono più i pagamenti.La peggiore crisi della storia modernaLa crisi economica del Libano è considerata dalla Banca mondiale come una delle peggiori depressioni economiche della storia moderna.La lira libanese ha perso oltre il 90% del suo valore e oltre la metà della popolazione è ormai ridotta allo stato di povertà, riporta Aljazeera.

