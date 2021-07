https://it.sputniknews.com/20210710/euro-2020-il-sogno-di-mancini-vincere-da-ct-quello-non-vinto-con-la-nazionale-da-giocatore---video-12092858.html

Euro 2020, il sogno di Mancini: vincere da ct quello non vinto con la nazionale da giocatore - Video

Manca solo un giorno alla partita di Wembley tra Inghilterra e Italia che determinerà la nazionale campione d'Europa. 10.07.2021, Sputnik Italia

Durante la tradizionale conferenza stampa alla vigilia della partita, che questa volta è la finalissima di Euro 2020 contro l'Inghilterra, che hanno il grande vantaggio di giocare davanti ai propri tifosi a Wembley, il ct Roberto Mancini, come milioni di italiani, ha dichiarato di voler vincere, anche perché nella sua carriera da calciatore non è mai riuscito a vincere un trofeo con la maglia azzurra.Il "Mancio" ha espresso parole di elogio alla squadra per l'atteggiamento in campo durante la competizione.Nonostante la partita si disputi nello stadio prediletto dagli inglesi, il ct ha manifestati ottimismo per la partita di domani.Infine si è augurato che l'11 luglio "possa diventare una data importante per una seconda volta per gli italiani", riferendosi al memorabile 11 luglio del 1982, quando l'undici di Bearzot regalò all'Italia la Coppa del Mondo.

