https://it.sputniknews.com/20210710/coperte-dalla-testa-ai-piedi-un-manifesto-contraddice-le-promesse-riformiste-dei-talebani-12085326.html

"Coperte dalla testa ai piedi": un manifesto contraddice le promesse ‘riformiste’ dei talebani

"Coperte dalla testa ai piedi": un manifesto contraddice le promesse ‘riformiste’ dei talebani

I talebani non hanno fatto in tempo ad esprimere la loro "disponibilità" a rispettare i diritti umani, compresi quelli delle donne, all’incontro di Mosca... 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T12:16+0200

2021-07-10T12:16+0200

2021-07-10T12:16+0200

afghanistan

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/170/16/1701600_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_444e818414651200452faa8899069a53.jpg

Le preoccupazioni per la condizione delle donne, delle minoranze e dei diritti umani in generale sono aumentati allorché i talebani* hanno preso possesso di ampie fasce di territorio in tutto l’Afghanistan. Il gruppo ha affermato di avere ora “l'85% del territorio afghano sotto controllo”.Al fine di agevolare il lavoro della diplomazia, l’8 luglio a Mosca sI era tenuto un incontro tra l’incaricato speciale della presidenza russa sulla questione dell’Afghanistan, Zamir Kabulov, e talebani, in qui questi ultimi avevano provato a rassicurare le autorità russe e il contesto internazionale sulle loro “disponibilità” a rispettare i diritti umani, compresi i diritti delle donne, in linea con gli standard islamici e le tradizioni afgane.Tuttavia, manifesti tutt’altro che rassicuranti in merito sono apparsi subito dopo in un distretto dominato dagli stessi talebani nella parte settentrionale dell'Afghanistan in vengono mostrate le istruzioni per le donne su come ‘vestirsi’. Coprirsi dalla testa ai piedi e uscire di casa solo accompagnate da un parente maschio, queste le istruzioni.Il poster testimonia un chiaro ritorno agli anni '90, quando i talebani controllavano di fatto l’intero Afghanistan e applicavano la sharia.Questo manifesto emerge pochi giorni dopo, e in buona parte confermerebbe, la pubblicazione del quotidiano britannico, The Observer, secondo la quale alle donne che vivono in alcuni territori afgani controllati dai talebani veniva fatto divieto di lavorare e di uscire di casa a meno che non fossero accompagnate da almeno un familiare maschio.Il rapporto dell'Observer cita inoltre attivisti e residenti di una delle città controllate dai talebani, sostenendo che alle ragazze non sarà permesso di studiare oltre la sesta classe nelle scuole, secondo le istruzioni della leadership del gruppo islamista e che ai negozianti è stato detto di non servire nessuna donna se non in tal modo accompagnata. Secondo quanto riferito da testimoni oculari, alcune donne sarebbero state pubblicamente picchiate per non essersi attenute a tali direttive.Il portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, ha smentito la notizia.Le accuse contro i talebani emergono mentre altri paesi della regione, tra cui Russia e India, hanno chiesto di "preservare i guadagni" degli ultimi 20 anni nella nazione devastata dalla guerra. I "guadagni conservati" sono un riferimento ai miglioramenti in merito ai diritti delle donne, delle minoranze e ai diritti umani in generale che vi sono stati nel Paese durante l'amministrazione civile di Kabul.Cina e Pakistan si sono piuttosto augurate un governo islamico “moderato” in Afghanistan dopo il ritiro delle forze a guida Usa, come affermato alla quarta edizione del dialogo trilaterale tra Cina, Afghanistan e Pakistan a maggio.Passo indietro degli Stati Uniti non solo a livello militareGli Stati Uniti, nel frattempo, sono apparsi arretrare rispetto alla loro posizione originale di sostegno ad un governo civile afgano, anticipando per altro la scadenza del ritiro delle loro truppe dall’11 settembre al 31 agosto."L'Afghanistan non è mai stato un paese unito... Sta al popolo afghano decidere quale governo vuole", ha detto questa settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, avvertendo ora, dopo venti anni di presenza militare americana, che "imporre" un governo con la forza non funzionerà.*I talebani sono un gruppo terroristico, bandito in Russia.

nikita Gli yankee stanno abbandonando in fretta e furia l'Afghanistan, lasciando sul posto di tutto e di più. Anni e anni di sprechi folli in costi militari, tolti al popolo per che cosa? Per prendere un Paese che non ha nessuna risorsa, se non essere più vicino ai confini russi. Ora, gli italici sono ancora lì......probabilmente a proteggere le spalle agli yankee. Follia pura...... Nel frattempo i talebani si stanno armando, grazie ai materiali "abbandonati" sul posto dagli americani. Così, dopo aver fallito pure la, gli USA se ne vanno e stanno spostando truppe in Europa. Chissà se qualcuno si pone qualche domandina sul.....come mai? 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghanistan, mondo