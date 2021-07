https://it.sputniknews.com/20210710/comunali-milano-bernardo-parole-di-sala-mi-aiutano-a-vincere-12089938.html

Il centrodestra alla fine trova il suo candidato sindaco per Milano, il pediatra di professione Luca Bernardo, l’unico che non ha detto di no a Matteo Salvini e agli altri partiti della coalizione.Bernardo ha già iniziato il suo tour elettorale e partecipando ad un evento organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, ha risposto alle battute di Sala:Quindi di Sala dice che in questi 5 anni non ha fatto “nulla”: “Se vai in giro le strade sono distrutte, le persone hanno paura e hanno senso di insicurezza”.Secondo Bernardo, l’attuale sindaco di Milano non conosce i problemi della gente e della periferia della metropoli.Quindi l’appello di Bernardo ai cittadini: “La mia famiglia è la città di Milano e se qualcuno ha piacere e voglia di invitare il candidato sindaco in agosto, io ci sono. In qualsiasi punto della città”.Chi è Luca Bernardo?Medico, 54 anni il prossimo 3 agosto, Luca Bernardo è il candidato sindaco del centrodestra. Dopo il no di Albertini e di Bertolaso, viene individuato “l’anti” Sala.Il pediatra lavora presso l’ospedale Fatebenefratelli ed ha un Trullo comprato ad Otranto, in Puglia, scrive il Corriere della Sera presentando il nuovo personaggio politico ai lettori.Oggi il reparto può contare su 30 stanze e su di un servizio ospedaliero di eccellenza per essere un ospedale pubblico.E i baby pazienti che lo desiderano, possono tenere in camera il proprio amico animale grazie al progetto realizzato con Michela Brambilla di Forza Italia, sua amica.Riuscirà a fare il miracolo anche con Milano, Luca Bernardo?

