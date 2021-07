https://it.sputniknews.com/20210710/commissione-ue-ha-consegnato-vaccini-a-copertura-70-cittadini-europei-ora-spetta-agli-stati-12088022.html

Commissione Ue ha consegnato vaccini a copertura 70% cittadini europei. Ora spetta agli Stati

La distribuzione dei vaccini in Europa procede spedita, ora tocca agli Stati fare la loro parte, dice von der Leyen da Bruxelles in conferenza stampa. 10.07.2021, Sputnik Italia

coronavirus nel mondo

ursula von der leyen

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non nasconde la soddisfazione per il risultato raggiunto nella distribuzione dei vaccini agli Stati dell’Unione.Rispetto a inizio anno, ha fatto notare la presidente della Commissione, la distribuzione dei vaccini “ha subito una accelerazione enorme”, così come la campagna vaccinale stessa.Von der Leyen crede che abbia funzionato anche l’approccio congiunto dei contratti unitari firmati dall’Ue per tutti gli Stati membri.Pronti contro le varianti, Stati facciano la loro partePer quanto riguarda le varianti del coronavirus, von der Leyen ha riferito che a Bruxelles sono pronti a distribuire vaccini anche contro le varianti.Campagna vaccinale in EuropaLa campagna vaccinale nell’Ue procede. Secondo i dati dell’Ecdc, il centro per il controllo delle malattie europeo, il 63,8% della popolazione con più di 18 anni ha ricevuto almeno la prima dose e il 44,2% della stessa popolazione ha ricevuto anche la seconda dose.Significa che 233 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose e quasi 162 milioni la seconda dose.L’Ue ha distribuito 468,7 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19, di cui 386,5 milioni sono state somministrate.

