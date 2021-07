https://it.sputniknews.com/20210710/ambasciata-russa-in-usa-destinati-al-fallimento-tentativi-occidente-di-testare-confini-mar-nero-12092685.html

La Russia avverte i Paesi occidentali che non uscirà nulla di buono dalle provocazioni nel Mar Nero poiché qualsiasi tentativo di testare la volontà di Mosca di difendere i propri confini è "destinato al fallimento", ha detto a Newsweek l'Ambasciata russa a Washington."Le manovre eseguite nelle immediate vicinanze delle coste russe con l'uso di cacciatorpediniere statunitensi e dei suoi alleati, oltre a navi da trasporto e da sbarco, sono una provocazione", ha affermato l'ambasciata in una nota commentando l'esercitazione guidata dalla Nato e dagli Stati Uniti. Le manovre Sea Breeze che si sono svolte dal 28 giugno al 10 luglio.Le esercitazioni di quest'anno sono state ospitate congiuntamente da Ucraina e Stati Uniti e comprendevano 32 navi di 32 nazioni, inclusa la britannica HMS Defender che è stata bombardata con colpi d'avvertimento da una pattuglia russa il 23 giugno dopo aver ignorato le richieste di lasciare le acque territoriali nazionali. Il ministero della Difesa britannico ha negato che siano stati sparati colpi di avvertimento vicino alla sua nave, mentre il primo ministro Boris Johnson ha affermato che il passaggio era "del tutto appropriato" poiché utilizzava acque internazionali. Una serie di documenti scoperti presumibilmente dal Ministero della Difesa del Regno Unito in seguito ha suggerito che lo sconfinamento della nave non era accidentale, ma piuttosto una provocazione pianificata per affermare che Londra non vede la Crimea come territorio della Russia.

