https://it.sputniknews.com/20210710/a-napoli-arafat-spodesta-garibaldi-e-gli-viene-dedicata-una-via-12084574.html

A Napoli, Arafat spodesta Garibaldi e gli viene dedicata una via

A Napoli, Arafat spodesta Garibaldi e gli viene dedicata una via

L'assegnazione di un nuovo nome ad una via secondaria di Napoli a Yasser Arafat, pone qualche dubbio e suscita dibattito tra i partenopei. 10.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-10T11:05+0200

2021-07-10T11:05+0200

2021-07-10T11:05+0200

napoli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10498514_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f76649ed134640f5e21a08165b8fceac.jpg

Lungo Corso Giuseppe Garibaldi che a Napoli collega l’area portuale con alcuni dei quartieri storici della città, vi è un vicoletto dedicato all’Eroe dei due mondi che presto prenderà il nome di via Yasser Arafat, premio Nobel per la pace nel 1994 insieme a Shimon Peres e Yitzhak Rabin.La proposta è stata avanzata dall’assessora alla toponomastica, Alessandra Clemente, nel 2017 ed oggi giunge ad un punto di caduta.L’iniziativa era stata promossa dal presidente dalla Comunità palestinese di Roma e del Lazio e della comunità palestinese di Napoli, Shafiq Kurtam.La scelta appare però divisiva (analizza il Corriere del Mezzogiorno), e non tanto perché viene tolto a Giuseppe Garibaldi una traversa secondaria, questi ha il Corso, una statua e una piazza a lui dedicati, ma suscita polemiche perché appunto nel 1994 il premio Nobel per la pace lo ottennero anche Peres e Rabin: la richiesta è stata avanzata facendo leva sul Nobel per la pace ricevuta da Arafat.In definitiva, a Napoli c’è chi si domanda: Perché Arafat sì, e Peres e Rabin no, se hanno ottenuto insieme il riconoscimento dall’Accademia di Svezia a seguito degli accordi di Oslo del 13 settembre 1993?Nota a margine. Nella medesima occasione a Gerardo Marotta, avvocato e filosofo fondatore dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, è stato deciso di dedicargli il toponimo Largo Gerardo Marotta, lo slargo presente lungo via Egiziaca a Pizzofalcone, antistante la sezione militare dell’Archivio di Stato, riporta Il Mattino.

napoli

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

napoli