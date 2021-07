https://it.sputniknews.com/20210709/voto-elettronico-al-via-in-italia-la-sperimentazione-12080175.html

Voto elettronico, al via in Italia la sperimentazione

09.07.2021

L’Italia si incammina sulla strada della maggiore digitalizzazione anche nel campo dell’e-voting e così il Ministero dell’Interno approva le linee guida per l’avvio di una fase sperimentale senza valore legale della votazione elettronica.In una prima fase si sperimenteranno varie modalità di voto elettronico per trovare la migliore soluzione tecnica e pratica da adottare. Nella fase sperimentale e senza valore legale verranno coinvolti un numero cospicuo di cittadini italiani non ancora individuato.Se i primi tentativi forniranno risultati incoraggianti, allora si passerà ad una sperimentazione reale con un campione di cittadini che voteranno con la nuova metodologia in una votazione con pieno valore legale.Superata la fase sperimentale il voto elettronico verrà introdotto nelle votazioni per le elezioni politiche, referendum ed elezioni europee.

Irina Derefko Almeno, sarà più facile derubare gli elettori. Una legge elettorale incostituzionale, non basta più. Forse, hanno timore per le prossime legislative? 2

franco296 Poi se voti male, ti schedano o ti vengono a prendere per un TSO!!! 2

