Variante Delta, Moratti: già il 45% in Lombardia

Il contagioso ceppo ha ormai raggiunto il 45% dei casi complessivi di Covid registrati nella regione. 09.07.2021, Sputnik Italia

In Lombardia continua l'avanzata della temuta variante delta, che ha ormai spodestato la variante alpha (nota come variante inglese) tra i nuovi contagiati in base ad un'analisi di 603 positivi negli ultimi sette giorni.A giugno la variante inglese era stata predominante con il 64% contro la Delta attestata all'11% su un totale di 1.979 genotipizzazioni eseguite.Si nota inoltre che l'88% dei contagiati non si era vaccinato, mentre si rileva che tutte le varianti rispondono in maniera percentualmente simile alla copertura vaccinale. Inoltre nei vaccinati non è stato riscontrato nessun caso di decorso grave del Covid. In virtù di questi dati, la Moratti ha fatto un appello agli indecisi per "aderire alla campagna (di vaccinazione)", che in Lombardia registra al momento 10 milioni di somministrazioni di dosi.Secondo il bollettino del ministero della Salute uscito ieri, la Lombardia è la seconda regione in Italia per numero di nuovi contagi con 215 casi.

