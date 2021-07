https://it.sputniknews.com/20210709/vaccinazioni-e-scuola-a-settembre-bassetti-dice-la-sua-no-vax-in-dad-12061631.html

Vaccinazioni e scuola a settembre, Bassetti dice la sua: no vax in Dad

Vaccinazioni e scuola a settembre, Bassetti dice la sua: no vax in Dad

Chi siederà tra i banchi delle scuole italiane alla riapertura a settembre? Per il professore Bassetti i non vaccinati dovrebbero restare a casa, forse anche... 09.07.2021, Sputnik Italia

Mentre prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia, il professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, entra nelle questioni politiche che riguardano la vaccinazione di insegnanti e alunni prima dell’inizio dell’anno scolastico.Per il professore ci vuole una sorta di spinta alla vaccinazione costringendo i no vax a studiare in didattica a distanza.Il professore ha detto anche che ha due figli di 12 e 16 anni e che li ha già fatti vaccinare “senza alcun dubbio”.Bassetti ragiona da ministro dell’IstruzioneE quasi ragionando come se fosse lui il ministro dell’Istruzione, il professore Bassetti ha affermato:Un’altra ipotesi: Bassetti prevede classi con 3 studenti su 4 vaccinati, dove i non vaccinati indossano la mascherina.L’avversione nei vacciniIl professore resta “basito” davanti a tanta avversione ai vaccini da parte del corpo docenti, in 200 mila non sono ancora vaccinati, e non se lo aspettava.Del resto le migliaia di operatori sanitari no vax che stanno anche ricorrendo al Tar, non offrono il migliore degli esempi da seguire.

