Ultimo saluto a Raffaella Carrà, alle ore 12 i funerali in diretta tv

Si avvicina l'ora dei funerali di Raffaella Carrà che saranno celebrati in chiesa da suoi amici sacerdoti. La diretta tv a partire dalle ore 11.40. 09.07.2021, Sputnik Italia

Dalle ore 9 alle ore 11 di questa mattina c’è ancora spazio per un ultimo saluto a Raffaella Carrà presso la camera ardente allestita al Campidoglio, quindi il corteo funebre si dirigerà verso la vicina Basilica di Santa Maria in Ara Coeli dove sarà trasmessa in diretta televisiva la celebrazione dei funerali, ad opera di Rai 1.I funerali saranno officiati da quattro frati cappuccini amici di Raffaella Carrà che arrivano da San Giovanni Rotondo (Foggia), lei, da quanto si apprende, era molto devota a Padre Pio.Tanti i volti della televisione italiana che hanno reso omaggio alla Carrà e poi il mare di fiori giunto da ogni parte d’Italia che ha riempito il Campidoglio mostrando il grande affetto per questa straordinaria artista morta all’età di 78 anni lo scorso 5 luglio.Sergio Japino, suo ex compagno, è rimasto a lungo in Campidoglio, ma anche la figlia maggiore di Gianni Boncompagni, Barbara, che Raffaella Carrà ha praticamente cresciuto. Barbara si è inginocchiata davanti alla bara ed ha posto le mani su di essa, in raccoglimento.In Piazza del Campidoglio verrà allestito un maxi schermo per consentire ai cittadini che lo vorranno di seguire le esequie.

