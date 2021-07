https://it.sputniknews.com/20210709/spagna-scoperta-nuova-specie-di-dinosauro-vissuta-circa-130-milioni-di-anni-fa-12068228.html

Spagna, scoperta nuova specie di dinosauro vissuta circa 130 milioni di anni fa

Era un grande erbivoro tra i sei e gli otto metri di lunghezza e fino a una tonnellata di peso. Si ritiene che questa nuova specie sia strettamente imparentata...

09.07.2021

2021-07-09T07:19+0200

2021-07-09T07:19+0200

Ricercatori spagnoli portano a termine un lavoro in cui descrivono una nuova specie di dinosauro rinvenuta nel sito di Mas de Curolles-II de Portell, a Castellón, vissuto nella provincia circa 130 milioni di anni fa, poco dopo il Giurassico. Il suo nuovo genere è stato definito Poretellsaurus sosbaynati, risultato della combinazione del nome Portell, la città dove è stato scoperto il fossile, con la parola greca sauros, che significa lucertola. Come hanno spiegato i ricercatori in una conferenza stampa, il nuovo dinosauro è anche la più antica specie conosciuta nella provincia di Castellón, dal momento che le uniche due descritte fino ad oggi (Morelladon e Vallivonavenatrix) hanno tra 126 e 127 milioni di anni, mentre Portellsaurus si avvicinerebbe 130 milioni di anni. Dal 2002 geologi e paleontologi dell'Universitat Jaume I de Castelló, dell'Universitat de València e del Grup Guix de Vila-real, associazione nata nel 1993 per difendere e diffondere il patrimonio geologico e paleontologico della provincia di Castellón, hanno studiato e stanno studiando nuovi depositi di vertebrati a Els Ports.

