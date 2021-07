https://it.sputniknews.com/20210709/sondaggio-elettorale-brusca-frenata-del-m5s-che-fa-arretrare-anche-fratelli-ditalia-12074595.html

Sondaggio elettorale, brusca frenata del M5S che fa arretrare anche Fratelli d’Italia

Non si segnalano grandi scossoni alla classifica dei partiti che ci presentano i sondaggi elettorali, anche la media settimanale mostra una situazione... 09.07.2021, Sputnik Italia

Il mutevole scenario che ci presentano ogni giorno i sondaggi elettorali mostrano quanto i partiti politici debbano sempre ponderare le scelte e le decisioni.La Supermedia elaborata da YouTrend per Agi giovedì 8 luglio, che fa una media ponderata di tutti i sondaggi emessi dai vari istituti e società di statistiche, ci dice che la Lega per Salvini premier è al 20,6% (+0,1%), seguito stabilmente da Fratelli d’Italia con il 19,8% (-0,2%), ma tallonato dal Partito Democratico al 19,4% (+0,3%).Forza Italia “tiene botta” con il disperato tentativo di Silvio Berlusconi di creare una federazione di centrodestra per riunire l’insieme di partiti che si riconoscono in quella area politica. Il partito del Cavaliere vale il 7,9% (-0,1%) secondo questo sondaggio elettorale.Il partito di Carlo Calenda, Azione, resta stazionario al 3,1%. In questo caso bisognerà domandarsi quali le ripercussioni se i sondaggi elettorali sulle amministrative di Roma si dovessero verificare corretti. Calenda, che è candidato sindaco di Roma, non è dato tra i favoriti. Se effettivamente dovesse perdere la sua sfida personale come ne uscirà il partito a livello nazionale?Il resto, come direbbe Matteo Renzi, “è fuffa”.

