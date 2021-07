https://it.sputniknews.com/20210709/schizzo-di-leonardo-da-vinci-venduto-da-christies-per-la-cifra-record-di-10-milioni-di-euro-12074351.html

Schizzo di Leonardo da Vinci venduto da Christie's per la cifra record di 10 milioni di euro

La "Testa d'orso" di Leonardo da Vinci ha raggiunto 8.857.500 sterline durante l'asta, stabilendo un nuovo record mondiale per il prezzo di un disegno del genio italiano. Lo schizzo è una squisita testimonianza della consumata abilità grafica di Leonardo da Vinci", ha dichiarato la casa d'aste in una nota su Twitter.L'immagine, che misura sette per sette centimetri, è stata realizzata con una tecnica chiamata ‘a punta d’argento’ su carta rosa-beige. Il nome dell'artista è scritto nell'angolo inferiore sinistro con inchiostro marrone, gli angoli superiori sono ritagliati. Secondo gli esperti, il disegno è stato realizzato nella prima metà del 1480. Un altro studio di Leonardo sugli orsi, che ai suoi tempi non era raro avvistare in Toscana, è conservato alla collezione del Metropolitan Museum of Art di New York.Il record precedente per un disegno di da Vinci apparteneva alla sua opera "Il cavallo e il cavaliere", che venne battuto all'asta per 8,1 milioni di sterline.Da notare che Leonardo detiene record ancora più significativi se consideriamo i veri e propri quadri. Nel 2017 il dipinto a olio su tavola 'Salvator mundi', a lui attribuito nonostante non tutti gli esperti siano concordi, è stato venduto a New York per un record di 450 milioni di dollari (circa 381 milioni di euro), il prezzo più alto mai pagato a un'asta per un'opera d'arte.

