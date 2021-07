https://it.sputniknews.com/20210709/ripreso-in-video-arresto-di-militante-dellisis-nella-provincia-di-mosca-12076666.html

Ripreso in video arresto di militante dell'Isis nella provincia di Mosca

Il Comitato Investigativo russo ha pubblicato un video sulla detenzione di un militante dello Stato Islamico nella regione di Mosca. 09.07.2021, Sputnik Italia

Nelle immagini si vede come gli uomini della Squadra Speciale di reazione rapida arrestano il sospetto islamista in un capannone. Le forze dell'ordine russe hanno sequestrato materiali esplosivi e un ordigno artigianale. L'uomo ha confessato di star preparando un attentato terroristico.Secondo gli investigatori, l'indagato di propria iniziativa si è unito tra le fila dell'Isis* considerandosi semplice militante. Non è specificato esattamente quando è avvenuto l'arresto, ma l'islamista è già stato posto in un centro di custodia cautelare conformemente ad un dispositivo del tribunale. All'operazione speciale hanno partecipato il Comitato Investigativo, il servizio di sicurezza federale (Fsb, servizi segreti - ndr), la polizia e la Guardia Nazionale russa.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi

