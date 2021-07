https://it.sputniknews.com/20210709/per-analisti-di-seul-la-nord-corea-rifiuta-vaccini-astrazeneca-del-programma-oms-e-pensa-a-sputnik-12077387.html

Per analisti di Seul la Nord Corea rifiuta vaccini AstraZeneca del programma Oms e pensa a Sputnik V

La Corea del Nord ha rifiutato il vaccino contro il coronavirus di AstraZeneca, che deve essere ricevuto attraverso il programma COVAX dell'Oms, per i timori... 09.07.2021, Sputnik Italia

Secondo gli analisti, la Corea del Nord "esita" ad utilizzare il vaccino cinese per la "sfiducia" nella sua efficacia e guarda invece alla Russia. La Corea del Nord è anche nella lista dei Paesi a basso reddito a cui gli Stati Uniti forniranno 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer, ma non ci sono piani specifici per le forniture di questo siero anti-Covid. In Corea del Nord ufficialmente non ci sono malati di Covid-19. Il Paese mantiene misure di quarantena estremamente rigorose sul suo territorio. Di recente il leader nordcoreano Kim Jong-un ha criticato aspramente i suoi funzionari per alcuni "gravi errori" nella lotta contro la pandemia, che hanno messo "in pericolo" il Paese e la nazione. È stato riferito che il termine errori potrebbe avere qualcosa a che fare con la diffusione del coronavirus. L'INSS ha legami con l'intelligence sudcoreana e annovera decine di disertori nordcoreani di primo piano come esperti.

