Papa Francesco ha passeggiato, domenica Angelus dal Gemelli

Papa Francesco ha passeggiato, domenica Angelus dal Gemelli

Papa Francesco si alimenta da solo e continua normalmente e positivamente il decorso post operatorio, ed è tornato alle sue attività quotidiane.

09.07.2021

2021-07-09T14:56+0200

2021-07-09T14:56+0200

papa francesco

Prosegue la convalescenza in ospedale di papa Francesco dopo l’intervento chirurgico al colon, che ha richiesto una piccola asportazione.Ieri papa Francesco ha “passeggiato nel corridoio ed ha ripreso il lavoro alternandolo con momenti di lettura di testi”, riporta il bollettino della Santa Sede emesso quest’oggi.Ieri il bollettino aveva dato notizia di un lieve stato febbrile di sua santità, che però è rientrato ed infatti si legge che “il Santo Padre è apiretico”.Ripresa anche l’attività liturgica personale, ieri pomeriggio ha celebrato messa nella cappellina dell’appartamento privato dove soggiorna presso il Policlinico Gemelli. Angelus dal GemelliIn via del tutto eccezionale l’Angelus del Papa si sposta al Policlinico Gemelli. La recita alle ore 12 come solito, ma dalla finestra dell’appartamento posta al 10° piano del nosocomio.Numerosi i messaggi di affetto ricevuti, ai quali il Santo Padre ha risposto ringraziando e chiedendo di pregare per lui.

