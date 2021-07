https://it.sputniknews.com/20210709/mitico-berrettini-e-il-primo-italiano-ad-agguantare-la-finale-a-wimbledon-12078823.html

Mitico Berrettini, è il primo italiano ad agguantare la finale a Wimbledon

Mitico Berrettini, è il primo italiano ad agguantare la finale a Wimbledon

Mai un italiano nel tennis era stato capace di compiere una impresa del genere, per la prima volta i tifosi di questo sport vedranno un connazionale giocarsela... 09.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-09T17:33+0200

2021-07-09T17:33+0200

2021-07-09T17:38+0200

tennis

federtennis

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/12078942_0:0:2647:1489_1920x0_80_0_0_09b1ba657bea615285e96768c49ecec4.jpg

Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon, il tennista ha superato dopo quattro set il polacco Huber Hurkacz ed è il primo italiano a raggiungere questo traguardo in 144 anni di storia del torneo.Essere giunto alla semifinale del torneo era già un risultato storico, perché l’ultimo ad averla conquistata fu Nicola Pietrangeli nel lontano 1960 ma che fu sconfitto da Rod Laver.Berrettini invece è in finale e fa meglio di Pietrangeli, meglio di qualsiasi altro tennista italiano.A colpire di Berrettini la sua progressione nel tabellone con una certa facilità e concedendo agli avversari davvero poco, proprio come in questa semifinale in cui ha concesso un solo set al polacco dopo avere vinto i primi due in modo schiacciante.Pare che Londra porti molto bene agli italiani.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tennis, federtennis, sport