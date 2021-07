https://it.sputniknews.com/20210709/ministero-difesa-russo-invia-aereo-anfibio-be-200-per-la-lotta-contro-gli-incendi-in-turchia-12064399.html

Ministero Difesa russo invia aereo anfibio Be-200 per la lotta contro gli incendi in Turchia

Su disposizione del presidente Vladimir Putin, il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha inviato un aereo anfibio Be-200 dell'aviazione navale della... 09.07.2021, Sputnik Italia

"Per ordine del presidente della Federazione Russa, il ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale dell'Esercito Sergey Shoigu, ha inviato un aereo anfibio Be-200 dell'Aviazione Navale della Marina Russa per assistere la Repubblica di Turchia nelle operazioni di spegnimento dei roghi. L'8 luglio, intorno alle 16 (in Italia le 15) l'aereo è decollato dall'aeroporto di Krymsk per dirigersi verso la base di Adana (Turchia)," si legge nella nota. Si sottolinea che l'equipaggio dell'aeromobile ha esperienza pratica nella lotta contro gli incendi, la manutenzione dell'aeromobile presso la base temporanea sarà fornita dallo staff tecnico e ingegneristico del Centro aeronautico di Yeisk. Il Be-200 è un aereo anfibio multifunzionale progettato tra l'altro per estinguere dal cielo grandi incendi boschivi. L'aereo può portare a bordo 12 tonnellate di acqua. I serbatoi vengono riempiti in 14 secondi ad una velocità di 150-190 chilometri all'ora quando scivolano sulla superficie dell'acqua.

