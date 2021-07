https://it.sputniknews.com/20210709/lituania-costruisce-barriera-per-fermare-la-migrazione-irregolare-dalla-bielorussia---video-12076102.html

Lituania costruisce barriera per fermare la migrazione irregolare dalla Bielorussia - Video

La Lituania ha iniziato la costruzione di una recinzione di 30 chilometri al confine con la Bielorussia per via del grande afflusso di immigrati, lo ha... 09.07.2021, Sputnik Italia

Il 2 luglio le autorità lituane hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa dell'afflusso di migranti illegali provenienti dall'Afghanistan, dalla Libia, dalla Siria e da alcuni altri Paesi africani, che giungono attraverso la Bielorussia.Dal canto suo, il presidente della Bielorussia, Alexandr Lukashenko, ha affermato che a causa delle sanzioni occidentali la Repubblica non continuerà l’attività di contenimento degli immigrati clandestini che attraversando il paese si dirigono verso i paesi dell'Unione europea, e questo perché Minsk non ha a "né denaro, né forze" per farlo.Secondo i dati dei servizi di frontiera lituani aggiornati al 9 luglio, da inizio anno 1.546 immigrati hanno attraversato illegalmente il confine bielorusso-lituano, ovvero 19 volte di più rispetto all'anno precedente. La popolazione lituana, secondo Eurostat, è stata stimata nel 2020 in 2,79 milioni di abitanti.Nelle ultime 24 ore, la polizia di frontiera lituana ha arrestato 37 immigrati lungo il confine. La polizia precisa che negli ultimi tre giorni il numero degli irregolari non ha superato i cento al giorno. La maggior parte di loro si presenta come cittadino dell'Iraq, del Camerun, della Guinea e di altri paesi. Molti non hanno documenti personali, quindi bisogna identificarli.

Irina Derefko Che la Bielorussia, lo costruisca esattamente al lato opposto poi, vedremo come andrà a finire. 0

vendicatore Stai sereno. In Bielorussia non ci va nessuno, infatti scappano tutti nella direzione oppostsa. Si sta così bene nella Bielorussia di Aljaksandr Lukašėnka che il popolo tenta la fuga. Finirà che lo appenderanno a testa in giù nella pubblica piazza. 0

