Lavrov: Russia non interferirà nella situazione in Afghanistan, sostiene accordi tra Usa e talebani

La Russia non farà nulla in Afghanistan finché la situazione si svilupperà solo sul territorio di questo Paese, ha affermato il ministro degli Esteri della... 09.07.2021, Sputnik Italia

Il ministro ha sottolineato che quanto sta accadendo in Afghanistan preoccupa la Russia dal punto di vista di un possibile "riflusso di guai" nel territorio dei suoi alleati.Inoltre, Mosca sostiene l'attuazione degli accordi tra Washington e i talebani.In Afghanistan c'è uno scontro tra le forze governative e il movimento talebano, che ha conquistato territori significativi nelle aree rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. L'escalation arriva in concomitanza con il ritiro delle truppe americane, che Washington ha promesso di completare entro l'11 settembre.Oggi la delegazione dell'ufficio politico del movimento talebano si trova a Mosca dove ha incontrato l'inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, e promesso che non avrebbero disturbato gli stati vicini né permesso la presenza dell'IS* nel Paese. La delegazione ha anche delineato i propri obiettivi e annunciato di essere pronta ad avviare da zero i rapporti con gli Stati Uniti.*Organizzazioni terroristiche, bandite in Russia

