La Cina dice che i panda giganti non sono più in pericolo di estinzione

La Cina dice che i panda giganti non sono più in pericolo di estinzione

I panda giganti non sono più una specie in via di estinzione, lo ha affermato Cui Shuhong, direttore del Dipartimento per la protezione ambientale presso il... 09.07.2021, Sputnik Italia

Il funzionario ha sottolineato il fatto che questo mammifero è passato dall'essere una “specie in via di estinzione” a una “specie vulnerabile”, il che indica che le riserve naturali stanno adempiendo al loro compito di preservare la biodiversità del paese.Nel 2016 l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) aveva rimosso i panda giganti dalla lista degli animali “in via di estinzione” classificandoli come specie “vulnerabili”.I panda giganti (Ailuropoda melanoleuca) sono gli unici membri della famiglia degli orsi che si nutrono al 99% di bambù.I panda crescono molto lentamente e si accoppiano di rado, fattore che ha causato una drastica riduzione del numero di questa specie nel corso del XX secolo.Secondo la normativa cinese, uccidere un panda è punibile con la morte o l'ergastolo, ed anche il commercio di esemplari del panda è punibile con sentenze simili.Dal 1961 il panda è il simbolo del World Wide Fund for Nature.

