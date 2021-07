https://it.sputniknews.com/20210709/istat-crollo-dei-matrimoni-e-delle-nascite-e-boom-di-decessi-12071772.html

Istat, crollo dei matrimoni e delle nascite e boom di decessi

Istat, crollo dei matrimoni e delle nascite e boom di decessi

Nascono sempre meno italiani, ma la pandemia ha accentuato il fenomeno anche a causa del ridotto numero di matrimoni celebrati nel 2020, e l'eccesso di...

2021-07-09T13:05+0200

2021-07-09T13:05+0200

2021-07-09T13:05+0200

Nel Rapporto annuale l’Istat mette nero su bianco che la pandemia ha accelerato dei problemi strutturali demografici di cui l’Italia è affetta da decenni, ed a cui si sono aggiunti fattori provvisori anch’essi negativi come l’abbassamento dell’aspettativa di vita in special modo nel nord Italia, più duramente colpito dal coronavirus.La natalità ha raggiunto minimi storici senza precedenti e il 2020 ha segnato anche il crollo eccezionale dei matrimoni (-47,5%), rinviati da tantissime coppie impossibilitate a sposarsi dalle restrizioni imposte dai protocolli. I matrimoni religiosi sono quelli che hanno risentito maggiormente (-68%), insieme ai matrimoni dove gli sposi sono entrambi stranieri. Il territorio più colpito è il sud Italia.Una ripresa delle nascite potrebbe verificarsi a partire dalla prossima estate, scrive ancora l’Istat. Tuttavia l’Istat stima che in assenza di una modifica nei comportamenti sociali, si arriverà ad una ulteriore riduzione di 40 mila nascite entro il 2023.Mortalità a livelli storiciAl calo demografico hanno contribuito anche i decessi, mai così tanti in Italia dalla seconda guerra mondiale.Un fattore sconcertante che ha contribuito alla mortalità è legato all’istruzione delle persone, l’Istat scrive infatti:“Il livello di istruzione gioca un ruolo chiave nei differenziali di sopravvivenza sul territorio; nelle aree geografiche in cui l’incremento della mortalità è stato maggiore si è osservata una mortalità più elevata nelle persone meno istruite”.

