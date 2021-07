https://it.sputniknews.com/20210709/in-norvegia-alle-donne-vaccinate-con-pfizer-e-iniziato-a-crescere-il-seno-12075595.html

In Norvegia alle donne vaccinate con Pfizer è iniziato a crescere il seno

Le norvegesi hanno parlato sui social di insoliti "effetti collaterali" dopo essere state vaccinate contro il Covid con il vaccino della Pfizer, riporta NRK. 09.07.2021, Sputnik Italia

Come affermato da una ragazza di nome Emma, ​​​​due settimane dopo la somministrazione del vaccino, il suo seno è notevolmente aumentato. Ne ha parlato su TikTok, dopodiché ha ricevuto molti commenti con storie simili. Steinar Madsen dell'Agenzia norvegese per i medicinali ha concordato con la versione del medico. L'ufficio Pfizer in Norvegia, a sua volta, ha riferito di non aver precedentemente registrato tali reazioni. Tuttavia i creatori del vaccino non escludono che si verifichino tali casi.

