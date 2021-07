In Italia ogni anno perse tasse per $23 miliardi profitti a causa di paradisi fiscali. Perché?

https://it.sputniknews.com/20210709/in-italia-ogni-anno-perse-tasse-per-23-miliardi-profitti-a-causa-di-paradisi-fiscali-perche-12073549.html

In Italia arrivano investimenti dall’estero pari a circa il 19% del PIL. In Irlanda, ogni anno, le società straniere che vi investono sono invece pari al 311%... 09.07.2021, Sputnik Italia

Su giustizia e burocrazia il PNRR si propone di intervenire e tutti ci auguriamo che l’operazione riesca anche perché i soldi del Recovery Fund sono vincolati alla riuscita di quegli interventi. Per quanto riguarda la tassazione, un passo in avanti per cercare di evitare l’elusione fiscale praticata dalle grandi aziende internazionali (e anche italiane) è arrivato dalla decisione dei Paesi dapprima del G7, poi del G20 e infine dell’OCSE di istituire una tassa minima a carico delle aziende multinazionali, indipendentemente da dove si trovi la loro sede fiscale ufficiale.Fino ad ora le intese internazionali prevedono che ogni società paghi le imposte nel Paese in cui ha la propria sede principale. Ciò aveva avuto un senso fino a che non esisteva quella libera circolazione dei capitali come quella attualmente praticata da quasi tutti i Paesi del mondo. Per fare un esempio di ciò che significa per noi, basta pensare che l’Italia ogni anno perde la possibilità di tassare più di 23 miliardi di dollari di profitti a causa di paradisi fiscali che esistono. Ciò contando solamente quelli esistenti dentro i confini dell’Europa. Nella sola Irlanda (ma potremmo aggiungere Olanda, Lussemburgo, Ungheria, Slovenia ecc.) sono 6 i miliardi non tassati altrove che cadono sotto la giurisdizione di Dublino.Com'è possibile?Secondo l’OCSE ogni anno i governi del mondo che ne avrebbero diritto perdono tra gli 85 e i 200 miliardi di euro in proventi fiscali. Se applicato, il nuovo meccanismo potrebbe garantire entrate fresche per almeno 125 miliardi di Euro di cui 48 a favore del fisco statunitense e 40 di quelli europei. Il meccanismo previsto, discusso e approvato definitivamente in questi giorni a Venezia nell’incontro del G20 dei Ministri dell’Economia e dei banchieri centrali, prevede due punti. Lo scopo è di cercare di porre almeno un rimedio parziale alle delocalizzazioni quando dettate da motivi fiscali.L’accordo raggiunto dai Paesi del G20 è stato approvato anche da 131 dei 139 Paesi membri dell’OCSE incluso Cina, Russia, Turchia e India. Il PIL globale di tutti questi Paesi supera il 90% del totale mondiale.Tutto fatto, dunque? Purtroppo, non ancoraAnche se a Venezia ci fosse un accordo tra tutti i partecipanti, ci sono ancora otto Paesi che hanno già dichiarato di non volersi adeguare. La notizia peggiore è che quattro di questi otto Stati fanno parte dell’Unione Europea e sono: Irlanda, Estonia, Ungheria e Cipro. Gli altri sono il Kenya, la Nigeria, lo Sri Lanka e le isole caraibiche di Barbados e Grenadine. Mentre Kenya e compari possono fare ben poco per opporsi a una decisione presa a livello internazionale, il vero grande ostacolo sulla riuscita finale dell’intesa, saranno proprio i Paesi europei.Di là da quanto deciso a Venezia, la data definitiva per poter procedere dal 2022 sarà il prossimo ottobre. Vedremo se prima di quel momento l’Ungheria avrà finito di tenerci tutti sotto ricatto o se sarà arrivata a più miti consigli su questo e sugli altri punti già aperti.Opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

