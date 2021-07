https://it.sputniknews.com/20210709/il-m5s-si-spacca-sulla-giustizia-ma-per-gli-esperti-il-governo-va-nella-direzione-giusta-12078628.html

Il M5S si spacca sulla Giustizia, ma per gli esperti il governo va nella direzione giusta

Il M5S si spacca sulla Giustizia, ma per gli esperti il governo va nella direzione giusta

Il costituzionalista Michele Ainis a Sputnik Italia: "Sulla prescrizione lo sforzo di trovare un punto di equilibrio tra il principio di legalità e la ragionevole durata dei processi va nella giusta direzione".

2021-07-09T20:24+0200

2021-07-09T20:24+0200

2021-07-09T20:24+0200

prescrizione

interviste

riforma

giustizia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10146867_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_beb842f48a61a360d13dce110f1f1879.jpg

L’ok del Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia della Guardasigilli Marta Cartabia è l’ennesimo terremoto che scuote il Movimento 5 Stelle. L’ex ministro Alfonso Bonafede via social attacca i ministri del suo partito, in primis Luigi Di Maio, rei di essersi piegati con “timoroso e ossequioso” benestare al compromesso raggiunto sulla prescrizione, anziché astenersi. Critico sul punto anche l’ex premier, Giuseppe Conte. E c’è chi, come Giulia Sarti, deputata pentastellata e membro della commissione Giustizia alla Camera, chiede di ritirare il sostegno al governo Draghi. “Non ci sono più le condizioni per restare”, scrive sui social. Nel frattempo l’ala governista si difende rivendicando di aver impedito la cancellazione della riforma Bonafede, mantenendone i princìpi fino al primo grado di giudizio. “Quest’esecutivo quando è nato aveva come orizzonte la campagna vaccinale, la lotta alla pandemia e le riforme necessarie per poter accedere ai fondi europei, è normale che quando entrano in campo i diritti è molto più difficile tenere insieme delle forze politiche che sono molto lontane l’una dall’altra”, commenta Michele Ainis, professore di Diritto Pubblico, costituzionalista, editorialista e scrittore, raggiunto al telefono da Sputnik Italia.L’oggetto del contendere è la nuova disciplina della prescrizione. La soluzione raggiunta dalla ministra Cartabia prevede lo stop dell’istituto dopo la sentenza di primo grado e tempi tassativi da non superare - due anni per i processi d’appello e uno per la Cassazione -, oltre i quali può essere dichiarata l’improcedibilità. “Penso che lo sforzo di trovare un punto di equilibrio tra il principio di legalità e di repressione dei reati e di certezza delle pene da un lato, e dall’altro le garanzie dell’imputato e la ragionevole durata dei processi per cui abbiamo già subito diverse condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, vada nella direzione giusta”, afferma Ainis. Le nuove regole, però, non si applicheranno ai reati gravi e, appunto, imprescrittibili, come omicidi, mafia, terrorismo, stragi. A questi è stata aggiunta anche la corruzione, proprio per tendere la mano al M5S. Un compromesso politico, insomma, che però non convince gli addetti ai lavori. Per il costituzionalista, inoltre, la riforma approvata ieri a Palazzo Chigi, che ora dovrà passare per il Parlamento, affronta in modo marginale il nodo delle risorse. Ora la palla passerà alle Camere. Ieri il premier, Mario Draghi, dopo l’accordo raggiunto a Palazzo Chigi, ha chiesto alle forze politiche che compongono la sua maggioranza di mostrarsi leali in Parlamento. Ma alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, come l’ex ministro Toninelli già chiedono di appellarsi al voto degli iscritti. Insomma, i “contiani” sono già pronti a dare battaglia in aula.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

prescrizione, interviste, riforma, giustizia, politica