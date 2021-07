https://it.sputniknews.com/20210709/identificati-i-pericoli-di-dormire-con-i-capelli-bagnati-12082184.html

Identificati i pericoli di dormire con i capelli bagnati

L'umidità provoca un improvviso cambiamento della temperatura corporea, qualcosa che può causare mal di testa e aumento della tensione muscolare del collo. Avvolgere i capelli in un asciugamano può anche aggravare il problema, in quanto il tessuto trattiene l'umidità più a lungo.Andare a dormire con i capelli bagnati può anche provocare il fastidioso problema della forfora, poiché il fungo Malassezia - che vive sul nostro cuoio capelluto ed è la causa più comune di questo disturbo, inizia a riprodursi più rapidamente in condizioni di umidità.Questa cattiva abitudine inoltre secca e indebolisce i nostri capelli, riducendone anche l'elasticità. Infine, i cambiamenti della temperatura corporea possono scatenare allergie e raffreddori, poiché indeboliscono il nostro sistema immunitario. Dal momento che qualsiasi agente patogeno ha un periodo di incubazione, andare a dormire con i capelli bagnati accelera l'insorgenza dei sintomi.Ma cosa si può fare per evitare gli effetti negativi di andare a letto senza asciugarsi i capelli? Gli esperti del cuoio capelluto raccomandano:Se scegliete di usare un asciugacapelli, è meglio utilizzarlo a temperatura media, perché ad alte temperature l'acqua all'interno del fusto del capello può surriscaldarsi e creare bollicine che lo rompono.

