I vecchi smartphone Android perderanno un aggiornamento critico

Google interromperà l'aggiornamento di Google Play Services per smartphone e tablet con sistema operativo Android Jelly Bean (versioni 4.1, 4.2 e 4.3).

2021-07-09T16:07+0200

Google Play Services è necessario per il funzionamento del Play Store e del software di terze parti. La società spiega la fine del supporto con il fatto che Android 4.1-4.3 è ora utilizzato da meno dell'uno percento dei dispositivi attivi in ​​tutto il mondo.La prima versione venne presentata per la prima volta alla conferenza degli sviluppatori Google nel giugno 2012. Le versioni Jelly Bean hanno iniziato ad essere abbandonate da Google nel 2019, quando le statistiche indicavano che solo il 3,2% di tutti i dispositivi Android eseguono Jelly Bean. Con la successiva diminuzione Google ha deciso di abbandonare definitivamente ogni supporto per tale sistema operativo.L'ultima versione per dispositivi Android con Jelly Bean sarà la versione 21.30.99 di Google Play Services, prevista per la fine dell'estate 2021. Successivamente, agli sviluppatori di software della società verrà chiesto di passare al supporto Android 4.4 KitKat per evitare problemi con il sistema.Gli utenti che continueranno a utilizzare dispositivi obsoleti non avranno più accesso a nuove versioni di software e giochi.

