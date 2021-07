https://it.sputniknews.com/20210709/honduras-600-persone-linciano-un-italiano-perche-avrebbe-ucciso-un-suo-vicino-12071414.html

Honduras, 600 persone linciano un italiano perché avrebbe ucciso un suo vicino

Da quanto si apprende un italiano di nome Giorgio Scanu e residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese centroamericano da una folla... 09.07.2021, Sputnik Italia

La folla ha accusato l’uomo di avere ucciso un suo vicino ed ha fatto giustizia da sé armata di bastoni, machete e pietre. Il fatto è avvenuto ieri a 80 chilometri a sud della capitale Tegucigalpa, nel villaggio di Los Mangos de Yusguare, nel dipartimento di Choluteca.Sono entrate in casa sua, lo hanno trascinato fuori e lo hanno linciato senza che la polizia riuscisse ad evitare il massacro, come hanno scritto in un comunicato riportato anche da Il Fatto Quotidiano.E' stata aperta un'indagine per "trovare i responsabili".Secondo i cittadini locali, l'italiano avrebbe ucciso Juan de Dios Flores, un uomo di 74 anni che viveva nel vicinato.

msan.mr Non vorrei apparire razzista, ma quasi quasi lo farei.....! Se questa è civiltà.....600 contro 1. Dire odio è dire poco, ma non è certo Giustizia! 1

antonio bonvecchio voxpopuli ? 0

2021

