Haiti, americani arrestati fanno il nome del mandante dell'assassinio del presidente Jovenel Moise

I due cittadini americani di origine haitiana arrestati in relazione all'assassinio del presidente di Haiti Jovenel Moise affermano che il mandante... 09.07.2021, Sputnik Italia

Secondo il Nyt, i detenuti James Solage e Joseph Vincent affermano che il principale organizzatore sarebbe uno straniero, soprannominato "Mike", che parla spagnolo e inglese. In precedenza, il quotidiano locale Nouvelliste, riferendosi agli americani arrestati, aveva segnalato che lo scopo dei mercenari era quello di arrestare il presidente su ordine di un giudice istruttore, non di ucciderlo. Ieri le forze dell'ordine haitiane hanno dichiarato di aver identificato 28 sospetti nell'assassinio del presidente Jovenel Moise, 26 dei quali cittadini colombiani. In totale, secondo il capo della polizia, sono stati arrestati 17 membri del gruppo criminale. Il presidente haitiano è stato ferito a morte mercoledì notte in un attacco alla sua residenza privata. Sua moglie Martin Moise, rimasta ferita nell'attacco, è in condizioni critiche. Le autorità haitiane hanno annunciato l'arresto dei sospettati dell'assassinio del presidente.

Andrea ANCORA UNA VOLTA GLI AMERIKANI SI DANNO DA FARE PER ESPORTARE 'DEMOCRAZIA' AIUTARE I POPOLI BISOGNOSI. COMMOVENTE. 2

