Finale Europei 2020, cronisti Rai Sport positivi: cercasi sostituto di Alberto Rimedio

Doccia fredda e grande allarme nel team di cronisti e squadra di tecnici di Rai Sport al seguito della nazionale degli azzurri. Il giornalista Alberto Rimedio e tecnici Rai sono risultati positivi ai tamponi molecolari e non potranno per ovvie ragioni fare la telecronaca da Wembley della finale Inghilterra-Italia valida per gli Europei 2020.La Rai sarebbe già a caccia del sostituto di Rimedio, tanto che il Corriere dello Sport fa il nome di Stefano Bizzotto, il quale aveva diretto in passato le partite della nazionale A e in particolare dell’under 21 fino al 2012.I positivi al momento sarebbero tre e stanno tutti bene. Oltre al giornalista Rimedio, gli altri due sono dei tecnici di cui uno si trova a Firenze ed avrebbe frequentato il centro di Coverciano e l’altro a Londra.Operazione di sanificazione a CovercianoImmediata la risposta sanitaria da parte della Federcalcio che ha subito attivato un protocollo di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, anche se i calciatori vivono in una sorta di bolla dalla quale non possono uscire e quindi non sono a contatto diretto con chi è all’esterno dello staff azzurro.Su disposizione della Federcalcio saltate le conferenze stampa in presenza. Oggi alle 14 era prevista quella di Leonardo Bonucci che si terrà solo in modalità online.La Rai dal canto suo ha attivato un protocollo interno per verificare se altri membri dello staff Rai Sport al seguito della nazionale risultano positivi, in queste ore vengono sottoposti a tampone molecolare.

