Di Battista definisce i grillini dei draghiani, alludendo a Beppe Grillo

Di Battista definisce i grillini dei draghiani, alludendo a Beppe Grillo

Di Battista sempre più critico contro il suo ex partito e definisce Grillo "l'altissimo" che tratta i grillini da scolaretti. Critiche aspre anche nei... 09.07.2021, Sputnik Italia

‘Non è Draghi a essere grillino, sono i grillini a essere draghiani’, con questo titolo si apre l’editoriale di Alessandro Di Battista su Tpi. Una chiara allusione alla battuta di Beppe Grillo che dopo l’incontro con Mario Draghi, propedeutico alla costituzione del suo governo, disse di avere incontrato un grillino.Ma se i suoi ex compagni di partito sono accidiosi e inadeguati, la rabbia di Di Battista nei loro confronti non lo è da meno e lo si capisce da queste parole:Non solo, li offende accusandoli di “portare il caffè” alla vecchia politica e di accontentarsi, “in modo dozzinale, di mancette composte, oltretutto, da banconote false”.I genuflessi a 5 StelleL’elenco delle picconatePoi fa l’elenco delle misure M5S picconate, come il cashback che viene sospeso a tempo indefinito perché considerata una misura che favorisce solo i ricchi. Ma Di Battista fa notare che intanto il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti (Lega) ha trovato 100 milioni per finanziare il bonus tv da 100 euro che “non favorisce l’industria italiana (le tv si fanno in Corea del Sud e Cina, ndr) e che, soprattutto, non è legato all’Isee: questo sì che è un regalo ai ricchi”.Ma anche le picconate al decreto Dignità e quindi la riforma sulla Giustizia e la prescrizione.

FRANCO Ecco caro Dibba perchè a suo tempo Grillo ti ha preferito Dimaio : ti metti di traverso e questo ai padroni non piace... Vai per la tua strada se ne hai una oppure iscriviti al PD tanto è la stessa cosa. Se vuoi continuare in politica devi rassegnarti ad inchiapettare gli italiani se no sei fuori. Ricorda cosa diceva Razzi : " fatti i cazzi tuao caro perchè qua sono tutti malviventi" Ha detto proprio malviventi e nessuno lo ha denunciato : che sia vero??? 1

Irina Derefko Concordo pienamente con Franco. Ora capisco la scelta di Grillo ( il visionario malato) a suo tempo. Ora però, caro Alessandro ( ti do del tu perchè, ci siamo conosciuto quando venisti a Viterbo e c'era anche tuo babbo a P.zza Del Sacrario, con l'ON. Bernini), siccome è innegabile che questo paese ha bisogno di persone come te, ti devi decidere; o rientri nella politica attiva, o no. 0

Notiziario

it_IT

