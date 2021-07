https://it.sputniknews.com/20210709/de-luca-imbecille-chi-porta-mascherina-al-collo-12079226.html

De Luca: imbecille chi porta mascherina al collo

Nuovo show del venerdì da parte del presidente delle Regione Campania. Se la prende con chi non indossa la mascherina, con chi non fa i controlli e pure con le... 09.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al solito monologo del venerdì non risparmia critica e anche quelle etichettatura scomposta al mal capitato di turno.Questa volta se la prende con chi in Campania se ne va in giro con la mascherina appesa al collo, considerato, sono parole del presidente De Luca, un “imbecille”.Per De Luca, quindi, non è un grande sacrificio portare la mascherina all’aperto.La strigliata alle forze dell’ordineWembley da brividiDe Luca parla anche della semifinale degli Europei di calcio tra Inghilterra e Danimarca, una semifinale che considera da brividi, ma non per il rigore inesistente e per il doppio pallone in campo che hanno condotto l’Inghilterra in finale, i brividi a De Luca sono venuti per via delle “decine di migliaia di tifosi inglesi e danesi uno sull'altro, nessuno con la mascherina, in un Paese, la Gran Bretagna, nella quale abbiamo oggi 24-25 mila positivi”.Secondo De Luca, che si è fatto riconoscere anche all’estero per la sua scarsa diplomazia, “questi sono segnali a mio parere di totale irresponsabilità che pagheremo in Europa”.

