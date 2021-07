https://it.sputniknews.com/20210709/ddl-zan-meloni-accusa-la-sinistra-di-usare-i-gay-come-scudi-umani-12078170.html

Ddl Zan, Meloni accusa la sinistra di usare i gay come 'scudi umani'

Ddl Zan, Meloni accusa la sinistra di usare i gay come ‘scudi umani’

Meloni fuga ogni dubbio sull'omofobia di Fratelli d'Italia, non c'è nessuna fobia; sono quelli della sinistra che vogliono usare i diritti per fare propaganda... 09.07.2021

Giorgia Meloni non ce l’ha con gli omosessuali, e il no alla legge Zan non ha niente e che vedere con l’omofobia, “qua non c’è nessuna fobia, è una questione razionale, si possono avere idee diverse sui contenuti di una legge”.Questo il pensiero di Giorgia Meloni che parla del decreto Zan al quotidiano La Stampa durante il live ‘30 minuti al massimo’ con il direttore del quotidiano.No al tema dell’omosessualità alle elementariLa Meloni crede che non si debba portare il tema dell’omosessualità nelle scuole elementari, non facciamo educazione sessuale in quel contesto educativo quindi perché dovremmo parlare di omosessualità senza fornire i principi di base.La Meloni, parlando della legge cosiddetta anti Lgbt del governo ungherese, sottolinea che quella legge dice una cosa semplice anche se con un tono che lei non userebbe mai: “non si fa propaganda gender nelle scuole, soprattutto se a farla sono associazioni che non sono riconosciute dal sistema formativo ungherese”.Ddl Zan in ParlamentoSecondo il leader Fdi la sinistra, ad ogni modo, ha deciso di portare il testo Zan così com’è nelle aule del Parlamento e di vedere chi la vota e chi non la vota. Si andrà “alla conta” e non è detto che passi, perché il centrodestra su questa norma potrebbe ritrovare quella compattezza che in questi mesi di governo Draghi hanno un po’ perso.Ed a proposito di compattezza del centrodestra, Meloni afferma che si tratta di ricostruzioni fantasiose quelle che la vedono in astio con Salvini per la leadership.

