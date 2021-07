https://it.sputniknews.com/20210709/da-whatsapp-scomparira-una-funzione-detestata-da-molte-persone-12076007.html

Da WhatsApp scomparirà una funzione detestata da molte persone

Il popolare servizio di messaggistica istantanea WhatsApp darà agli utenti la possibilità di inviare foto e video senza compressione, segnala il portale... 09.07.2021, Sputnik Italia

whatsapp

società

Ora il messenger comprime il contenuto visivo per risparmiare traffico e memoria in uno smartphone, spesso a scapito della qualità. Ora WhatsApp risolverà questo problema regolando la qualità di video e immagini. L'utente potrà scegliere come inviare video e immagini tra tre opzioni. In automatico presuppone che la app stessa determini l'algoritmo di compressione. L'invio con migliore qualità garantisce la minima compressione dei dati, mentre l'opzione risparmio è adatto a chi ha traffico limitato, segnala il portale Wabetainfo.La funzione è ancora disponibile solo per gli utenti della versione beta 2.21.14.16 del messenger per Android. Diventerà disponibile al pubblico in uno dei prossimi aggiornamenti del programma.

