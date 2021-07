https://it.sputniknews.com/20210709/covid-lo-studio-britannico-il-999-per-cento-dei-bambini-sopravvive-al-virus-12075069.html

Covid, lo studio britannico: "Il 99,9 per cento dei bambini sopravvive al virus"

Covid, lo studio britannico: "Il 99,9 per cento dei bambini sopravvive al virus"

È il risultato di uno studio condotto da diverse università del Regno Unito. I dati saranno trasmessi al Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione che si pronuncerà sull'opportunità di vaccinare i più piccoli.

2021-07-09T20:44+0200

2021-07-09T20:44+0200

2021-07-09T20:44+0200

coronavirus nel mondo

vaccino

coronavirus

bambini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/11838956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c2aa4491fb9c1b53851f8434b361138.jpg

I bambini sembrano essere protetti dalle forme più aggressive del Covid. A confermarlo è una ricerca britannica portata avanti nei mesi scorsi dallo University College London (UCL), dall'Imperial College di Londra e dalle università di Bristol, York e Liverpool. Secondo i ricercatori, citati dal Telegraph, il rischio che il Covid provochi complicazioni gravi o addirittura la morte nei bambini e nei ragazzi è “estremamente basso”. Ad avvalorare questa tesi ci sono i dati: soltanto 25 giovani sotto i 18 anni su un totale di 469mila contagiati, sarebbero morti per il Covid nel Regno Unito lo scorso anno.Dal marzo 2020 al febbraio 2021 nel Regno Unito 61 bimbi e ragazzi sono deceduti con un tampone positivo. Ma soltanto il 40 per cento di loro, viene specificato dalla ricerca, ovvero 25 piccoli pazienti, sono morti proprio a causa del Covid. I risultati della ricerca, ora, serviranno ad indirizzare la politica sulla vaccinazione dei minori di 18 anni. Per questo i dati raccolti dalle università del Regno Unito coinvolte nel progetto sono stati inviati al Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI). Proprio in queste settimane l’organismo sta esaminando i dati degli studi sulle vaccinazioni con il Comirnaty della Pfizer, autorizzato lo scorso giugno per la fascia d’età 12-15 anni, sui più giovani. L'indagine servirà a formulare un parere sull'eventualità di estendere o meno la vaccinazione ai ragazzi dai 12 anni in su. Le autorità di alcuni Paesi europei, come la Germania, il mese scorso avevano sconsigliato la vaccinazione anti-Covid per i soggetti più giovani senza malattie pregresse. Il Comitato permanente per la vaccinazione (Stiko) dell’Istituto Robert Koch, ha raccomandato la somministrazione delle dosi nei soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni soltanto in caso di presenza di fattori di rischio come obesità, diabete, difetti cardiaci o altre patologie. Secondo le autorità sanitarie tedesche, infatti, lo studio che ha portato all’approvazione del vaccino Pfizer dai 12 anni in su è ancora troppo limitato, sia riguardo i soggetti coinvolti, un migliaio, sia per il tempo di follow-up, durato circa due mesi. Il Robert Koch Institut fa riferimento anche ai rari casi di miocardite insorti tra i giovani dopo la somministrazione del vaccino.

https://it.sputniknews.com/20210628/professoressa-norvegese-afferma-che-per-limmunita-di-gregge-bisognerebbe-vaccinare-anche-i-bambini--11922875.html

ciao ciao vero come tutti 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo, vaccino, coronavirus, bambini