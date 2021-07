https://it.sputniknews.com/20210709/covid-lindice-rt-italiano-sale-a-066-paura-per-gli-assembramenti-alla-finale-di-domenica-12070748.html

Covid, l'indice Rt italiano sale a 0,66. Paura per gli assembramenti alla finale di domenica

Sale ancora l'indice Rt e aumentano i contagi in 14 regioni. Ma i numeri restano ancora bassi. Occhi puntati su Italia-Inghilterra, l'appello ai tifosi: "Indossate la mascherina".

È ancora basso l’indice di trasmissibilità nel nostro Paese. Ma a preoccupare gli esperti è il lieve aumento rispetto alla scorsa settimana. E c’è chi è pronto a scommettere su una nuova impennata di contagi tra due settimane, anche per effetto della diffusione della variante Delta, più contagiosa rispetto a quella inglese.L’incidenza, sottolinea Repubblica, è ancora bassa, ma il dato si riferisce alle due settimane precedenti. In più, come spiega lo stesso quotidiano, potrebbe essere un numero a ribasso, perché tiene conto soltanto dei casi sintomatici. Gli addetti ai lavori, come il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, fanno appello alla “responsabilità”, soprattutto riguardo alle occasioni di assembramento, che potrebbero innescare una nuova crescita delle infezioni: dai rave party abusivi alla finale degli europei di domenica. Esperti e istituzioni raccomandano l’uso della mascherina, anche all’aperto, laddove non si possa mantenere la distanza interpersonale. Ma se l’Italia dovesse aggiudicarsi il campionato sarà difficile contenere l’esultanza e, di conseguenza, il rispetto delle regole anti-contagio. Tuttavia, c’è chi resta cauto. I virologi, come Massimo Galli e Donato Greco, citati da Repubblica, concordano sul fatto che si potrà parlare di nuova ondata soltanto quando si assisterà ad un aumento del numero dei ricoverati e, di conseguenza, dei decessi. Una variabile, questa, che per ora resta sotto controllo.

