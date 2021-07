https://it.sputniknews.com/20210709/conte-sul-m5s-il-mio-progetto-politico-sara-chiaro-e-avra-una-forte-identita-12076543.html

Conte sul M5S: il mio progetto politico sarà chiaro e avrà una forte identità

Conte sul M5S: il mio progetto politico sarà chiaro e avrà una forte identità

Giuseppe Conte non è contento della riforma sulla Giustizia messa in campo dal Guardasigilli, in particolare non gli piace come si vuol trattare il tema... 09.07.2021, Sputnik Italia

Partecipando al 50 esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, Giuseppe Conte dallo studio della sua casa romana si presenta come “un semplice cittadino” che fa politica, ma di peso, gli fanno notare dal meeting dei giovani industriali.Tra i temi affrontati spicca quello della prescrizione, l’argomento di questi giorni che ha messo in fibrillazione (ancora una volta) il Movimento 5 Stelle.Quindi il discorso è passato a quanto accade all’interno dei cinquestelle, con il giornalista che ha fatto notare come lui sia il primo a intervistarlo dopo un silenzio durato giorni. Conte ha sorriso e sulla leadership nel M5s sintetico risposto: “Ci stiamo lavorando”.Il partito dei veti ideologiciPoi ha precisato quale sarà la visione del suo M5S se sarà lui a guidarlo come unico capo e senza un capo ombra.

FRANCO Chi viene adesso? Viene io. viene prof. Konte col la nuova DC ah ahhh ah! 0

nikita Caro Visconte dimezzato, traditore degli italici. La cosa più saggia che ti resta da fare, è ritornare a scuola........mettendo da parte arrivismo e l'ostentare sicurezza. Il potere ti piace......e paga bene. 0

