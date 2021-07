https://it.sputniknews.com/20210709/casa-bianca-telefonata-tra-biden-e-putin-discussi-attacchi-hacker-12080507.html

Casa Bianca: telefonata tra Biden e Putin, discussi attacchi hacker

Casa Bianca: telefonata tra Biden e Putin, discussi attacchi hacker

Secondo la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato la necessità che Mosca agisca tempestivamente nel tentativo di porre fine... 09.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-09T19:16+0200

2021-07-09T19:16+0200

2021-07-09T19:23+0200

hacker

joe biden

vladimir putin

usa

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/11765679_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_d683d3f1eef54bb1ab1351839e8a9661.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin in una recente telefonata hanno discusso dell'attacco hacker effettuato negli Stati Uniti e dell'estensione del meccanismo di assistenza alla Siria delle Nazioni Unite adottato all'inizio della giornata, ha comunicato oggi la Casa Bianca.Biden ha sottolineato la necessità che la Russia agisca per sopprimere i gruppi criminali hacker che operano in Russia, afferma il comunicato. Il presidente americano ha detto a Putin che gli Stati Uniti agiranno per difendere la propria infrastruttura critica dagli attacchi informatici, se necessario, si legge nel comunicato.Ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki aveva dichiarato che se Mosca non intraprenderà azioni decise contro gli hacker localizzati nel suo territorio, gli Stati Uniti sarebbero intervenuti per risolvere il problema da soli.La Psaki ha osservato che sebbene i servizi segreti americani non abbiano ancora determinato il responsabile dell'attacco oggi, la comunità della sicurezza informatica è convinta che il gruppo criminale coinvolto nell'attacco informatico sia localizzato in Russia e abbia affiliati in tutto il mondo. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha confermato in un'intervista a Bloomberg trasmessa mercoledì che Stati Uniti e Russia condurranno un altro ciclo di colloqui sulla sicurezza informatica la prossima settimana.

Irina Derefko Perchè, questo rincoglionito di Biden vuole discutere con Putin ( sempre ammesso che ci riesca) sugli attacchi hacker, se sono convinti che vengono dai russi? Forse, non è proprio cosi'? Dopo aver visto il servizio del grande Massimo Mazzucco su Rumsfeld ( che Dio lo stramaledica), non mi stupisco più di nulla. 0

1

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hacker, joe biden, vladimir putin, usa, russia