https://it.sputniknews.com/20210709/bomb-day-2-a-segrate-per-disinnescare-bombe-della-seconda-guerra-mondiale-12071149.html

‘Bomb day 2' a Segrate per disinnescare bombe della seconda guerra mondiale

‘Bomb day 2' a Segrate per disinnescare bombe della seconda guerra mondiale

I cittadini del Comune di Segrate si apprestano a vivere una seconda giornata di evacuazioni per disinnescare le bombe della seconda guerra mondiale ritrovate... 09.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-09T13:53+0200

2021-07-09T13:53+0200

2021-07-09T13:53+0200

ordigni

bomba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/10475633_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_8b403244970122ab24b507836aa0440a.jpg

A Segrate (Milano) sabato 10 luglio sarà ‘bomb day’, gli artificieri dell’Esercito Italiano dovranno disinnescare due ordigni della seconda guerra mondiale rinvenuto durante i lavori di scavo nell’area di cantiere presso il Terminal merci dello scalo ferroviario di Via Rivoltana.L’esecuzione del disinnesco è stata affidata al 10° Reggimento genio guastatori di Cremona che già lo scorso 2 maggio era intervenuto per un evento analogo sempre a Segrate.Non una ma due bombe della seconda guerra mondiale sono state rinvenute, si tratta di una MC modello MK II del peso di 227 chilogrammi che all’interno contiene 107,5 Kg di esplosivo Torpex e di una MC modello MK IV del peso di 226 chilogrammi con all’interno 105 kg di Torpex.In una prima fase sono state allestite le aree operative dove avverrà il disinnesco rimuovendo il dispositivo di innesco, le cosiddette camere di espansione. Successivamente le due bombe saranno trasportate presso l’area verde del comune di Segrate, tra via Bruno Buozzi e via Giorgio Gaber, dove verranno fatte esplodere in sicurezza dagli artificieri del genio domenica 11 luglio.Il raggio dell’area da evacuare è stato ridotto da 1.386 metri a 500 metri grazie alle costruzioni temporanee di contenimento create dagli artificieri.La Prefettura ha già previsto un piano di evacuazione per i cittadini che abitano in un raggio di 447 metri. Nell’area verrà bloccata la circolazione stradale, ferroviaria ed aerea e saranno interdette le aree verdi.Il Comune di Segrate è pronto per il bomb day 2 con tutte le indicazioni rivolte ai residenti che dovranno obbligatoriamente lasciare le proprie abitazioni durante le ore di despolettamento.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ordigni, bomba